Alerta en el campo de Campeche: controlan brotes de langosta y advierten aumento por lluvias

Como parte de las acciones de exploración para el combate de la langosta centroamericana, ya se recorrieron 13 mil 756 hectáreas en la entidad. Hasta el momento, se han controlado cuatro manchones y dos mangas voladoras en una superficie de 33 hectáreas correspondientes a las comunidades de Pixtún y Ley de Reforma Agraria, en Champotón, así como en Tenabo y en Cumpich, Hecelchakán, reportó la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. No obstante, la dependencia advirtió que con la llegada de la temporada de lluvias podrían incrementar los brotes.

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La exploración terrestre se concentró en los municipios de Hecelchakán, Dzitbalchén, Hopelchén, Tenabo y Calkiní, además de realizar acciones de muestreo en 65 hectáreas de la Sabana del Descanso y en la región de los Chenes.

El subdirector de la Dirección General de Sanidades de la SDA, Abraham Guzmán Ugalde, detalló que el control de los manchones y de las dos mangas voladoras pequeñas se dio específicamente en un área crítica de 6 hectáreas, logrando un 100 por ciento de control y un 95 por ciento de efectividad en las labores de fumigación.

Asimismo, el funcionario explicó que, debido a las condiciones climáticas de sequía registradas durante el mes de mayo, los brotes actuales son escasos. Esto se debe a que el acrídido requiere de una mayor humedad para reproducirse y brotar en masa. Por ello, se espera que su aparición se normalice e incremente con la época de lluvias dentro de la ruta migratoria que el insecto mantiene por la entidad, ante lo cual las brigadas y equipos ya se encuentran listos para su combate.

En el estado, esta plaga ingresa por el norte desde Yucatán, recorre los municipios de la zona costera y, en ocasiones, algunos brotes se internan hacia Hopelchén o Champotón, para finalmente continuar su avance con dirección a Candelaria.

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JGH