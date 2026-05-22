Alertan por riesgo de enjambre de abejas ante el calor en Felipe Carrillo Puerto

Ante el intenso calor, situación que ha provocado la emigración de abejas, la Dirección de Bomberos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, exhorto a la población a tomar sus precauciones en caso de la presencia de un enjambre. Hasta el momento se ha atendido por lo menos cuatro reportes de la presencia de estos insectos.

De acuerdo a información dada a conocer por el director de Bomberos en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, Neyro Alonso Cen Kauil, señaló que debido a las condiciones climatológicas que esta imperando en estos momentos, como es el intenso calor, esto ha generado que las abejas empiecen a emigrar, y algunos de los casos, estos insectos llegan a los domicilios de esta ciudad.

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Mencionó que aunque hasta el momento, no se tiene algún reporte de que estos insectos hayan atacado alguna persona o alguna mascota, en lo que va de la temporada de secas, se han atendido por lo menos cuatro reportes de enjambres de abejas en predios, por lo que han sido atendidos en tiempo y forma.

Indicó que uno de los reportes que han sido atendidos se encuentra un enjambre que se encontraba posado en la rama de un árbol frente a una vivienda habitada por una familia, en la calle 38 por 61 de la colonia Lázaro Cárdenas. Donde se tuvo que capturar en una caja para abejas para luego ser reubicado.

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Fue el mismo caso de un enjambre que se encontraba posado en un árbol ubicado frente a una vivienda habitada por una pareja, ubicada en la calle 38 por 75 de la colonia Plan de Ayala, y al ser reportado tuvo que acudir elementos del cuerpo de bomberos para la captura del enjambre antes de que se suscite alguna situación que pongan en peligro a las familias que radican por la zona.

Mientras que en la colonia Jesús Martines, calle 76 por 75, a lado de las instalaciones del Consejo Nacional de Fomento Educativo, (CONAFE), posados dentro de un hueco de unas rocas y que debido al intenso calor y algún ruido, estos insectos empezaron a alebrestarse y molestaban al personal de este consejo y en algunas ocasiones tenían que retirarse del lugar para evitar ser agredidos.