Relleno sanitario de Kanasín vuelve a operar al 100% tras cumplir medidas de la Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) levantó la clausura impuesta al relleno sanitario de Kanasín, Yucatán, luego de verificar la conclusión de los trabajos relacionados con el sistema de captación, conducción y recirculación de lixiviados, considerado fundamental para disminuir riesgos de contaminación al suelo y al acuífero de la región.

La dependencia informó que la clausura había sido aplicada el 13 de octubre de 2025, tras detectar diversas irregularidades durante inspecciones realizadas los días 30 de septiembre y 1 de octubre de ese año. Entre las anomalías encontradas se identificó la falta de infraestructura adecuada para el manejo de lixiviados, ausencia de sistemas de venteo de biogás y deficiencias en la geomembrana de contención, incumpliendo la NOM-083-SEMARNAT-2003.

Profepa destacó que estas condiciones representaban un riesgo ambiental importante debido a la vulnerabilidad del sistema kárstico de Yucatán, donde cualquier filtración puede impactar directamente el acuífero.

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Como parte de las medidas de seguridad, la autoridad ambiental ordenó cuatro acciones de urgente aplicación para mantener la operación del sitio bajo control. En verificaciones posteriores se constató el cumplimiento paulatino de algunas de ellas, entre las que se encontraban análisis de peligrosidad de lixiviados, habilitación del sistema de venteo de biogás y reparación de la geomembrana.

Sin embargo, la instalación integral del sistema de captación, conducción y recirculación de lixiviados permanecía pendiente, por lo que el pasado 24 de abril de 2026 la clausura fue modificada de total temporal a parcial temporal, permitiendo únicamente el ingreso del 50 por ciento de los residuos que normalmente recibía el sitio.

El 7 de mayo de este año, la empresa responsable presentó documentación para acreditar la conclusión de los trabajos y solicitó el levantamiento total de la clausura. No obstante, la Profepa consideró insuficientes las pruebas documentales, al señalar que una certificación notarial no sustituye un dictamen técnico especializado en materia ambiental e ingeniería.

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Ante ello, el 19 de mayo personal de la dependencia realizó una nueva visita de verificación al relleno sanitario, donde constató directamente los avances y el cumplimiento de las obras requeridas. Con base en esa inspección, el 20 de mayo se ordenó y ejecutó el levantamiento total de la clausura.

Pese a la reapertura total, la Profepa aclaró que el procedimiento administrativo continúa vigente y que la empresa aún debe cumplir otras medidas correctivas pendientes. De las 23 medidas impuestas en el procedimiento, 15 permanecen sin cumplimiento, dos presentan avances parciales y seis ya fueron solventadas.

La dependencia federal reiteró que continuará supervisando el cumplimiento de las obligaciones ambientales y aseguró que sus actuaciones se basan en criterios técnicos, verificaciones de campo y la aplicación estricta de la legislación ambiental para prevenir daños ecológicos y proteger los recursos naturales de la región.