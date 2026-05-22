Mariazel revela que su familia ha sido afectada por el ébola

Desde hace varios días, se ha informado sobre el brote de ébola que ha puesto en alerta a la República Democrática del Congo y al mundo en general. Sin embargo, esta situación afectó directamente a la famosa Mariazel, quien por medio de sus redes sociales ha revelado su amarga experiencia.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la conductora compartió un video en donde detalló que tuvo que cancelar su viaje familiar, el cual tenía planeado junto a su hija, donde iban a visitar el continente africano.

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Cabe mencionar que, las preocupaciones no fueron en vano, pues la alerta regional emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que existe un alto riesgo para los viajeros y residentes. En cuanto a Mariazel, comentó que este viaje era el gran sueño de su hija mayor, el cual ha tenido que ser pospuesto.

“Fue algo triste para Laia, para todos, porque ella estaba demasiado ilusionada, pero también entendió que hay situaciones mucho más importantes y delicadas que nuestros planes”.

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Comentó que revisaron la información oficial y diferentes medios especializados, por lo que al final, la familia decidió no arriesgarse ante la emergencia sanitaria que se vive en esa parte del mundo.

Por su parte, la OMS reportó que el brote de ébola ya ocasionó más de 130 muertes y 500 casos sospechosos hasta el 19 de mayo.

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