“Solo recibimos desechos”: exhiben crisis en hospital del ISSSTE en Ciudad del Carmen

Derechohabientes del ISSSTE denunciaron públicamente las pésimas condiciones y las graves deficiencias en la atención dentro de la clínica del instituto en Ciudad del Carmen. Las quejas van desde la falta de sillas de ruedas funcionales hasta retrasos burocráticos en trámites médicos y la falta de entrega oportuna de medicamentos de alto costo.

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Pedro Díaz Montejo, hijo de una paciente con cáncer, explicó que las dos instalaciones con las que cuenta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no solo reflejan el abandono en la infraestructura, sino también la desatención a su derechohabiencia. Detalló que, a pesar de contar con un edificio nuevo, el acceso al área de consulta general resulta complicado para personas enfermas o con movilidad reducida, ya que deben recorrer largos pasillos sin apoyo suficiente y atravesar un acceso de poco más de un metro de ancho que se convierte en un auténtico embudo para los pacientes.

El denunciante señaló que el nosocomio solamente cuenta con una silla de ruedas en pésimas condiciones, sin las llantas adecuadas, con partes improvisadas y prácticamente inservible. Incluso, se trata de una silla infantil cuyos descansabrazos están envueltos con vendas para evitar que lastimen a los usuarios.

Usuarios señalaron malas condiciones en infraestructura y atención hospitalaria. / Perla Prado Gallegos

Díaz Montejo afirmó que, tras ser testigo de estas deficiencias al llevar a su madre a su tratamiento y reclamar por la falta de un equipo digno, los propios trabajadores del hospital le respondieron con indiferencia que únicamente reciben los desechos enviados desde Campeche. Calificó esta situación como una muestra de burocracia desalmada, pues resulta inconcebible que un hospital carezca de lo básico para movilizar a enfermos graves.

La situación de su madre es crítica, ya que necesita ser trasladada a Mérida para recibir atención oncológica; sin embargo, los tiempos de espera para confirmar el traslado tardan entre ocho y quince días. Este retraso es considerado grave debido al avance acelerado de la enfermedad y la urgencia del tratamiento. Asimismo, denunció que algunos fármacos requeridos para el tratamiento hormonal de su madre alcanzan costos de hasta 90 mil pesos mensuales, una cifra imposible de cubrir para una persona jubilada. Tras mucha insistencia, lograron que el hospital oncológico de Campeche les proporcionara parte del tratamiento, aunque todavía deben costear una de las medicinas por su cuenta.

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Díaz Montejo criticó duramente la actitud del personal administrativo y de ventanilla, asegurando que muchas veces obstaculizan los trámites y condicionan el acceso a las consultas, incluso cuando los médicos especialistas se encuentran disponibles dentro de sus consultorios. Finalmente, hizo un llamado enérgico a la delegación del ISSSTE en Campeche para realizar una auditoría integral tanto del personal como de las condiciones físicas del hospital en Ciudad del Carmen. Señaló que resulta indignante que una ciudad que aporta tanto económicamente al país tenga servicios médicos tan precarios, especialmente para los maestros y trabajadores jubilados.

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JGH