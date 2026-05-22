Escándalo en Carmen: Denuncian que operativo mochila en secundaria obligó a niñas a levantarse la falda

En Ciudad del Carmen, un operativo mochila implementado en la Escuela Secundaria Técnica número 40 dividió opiniones entre los padres de familia, luego de que varios aseguraran que la medida sobrepasó los derechos de los menores. A través de un video difundido en redes sociales, se mostraron los productos hallados en las mochilas, los cuales fueron decomisados en bolsas de plástico, destacando artículos como desodorantes, suéteres, cosméticos y frituras.

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De acuerdo con información proporcionada por los tutores, días antes la institución envió un documento para solicitar la autorización de dicha revisión como una medida preventiva de incidentes, impulsada por hechos de violencia ocurridos en otros planteles y por antecedentes dentro de la misma escuela.

Madres denunciaron presuntos excesos durante las revisiones a alumnas. / Perla Prado Gallegos

Sin embargo, el problema se salió de control debido a las formas en que se ejecutó la revisión por parte de la asociación de padres de familia. Versiones de varias estudiantes señalaron que las autoridades del comité no solo escudriñaron las mochilas, sino que exigieron a las niñas levantarse la falda y palparse ellas mismas para demostrar que no ocultaban nada entre sus ropas.

Los padres de familia explicaron que, aunque algunas alumnas accedieron por temor, un grupo de niñas se negó firmemente y confrontó a quienes encabezaban el operativo. Esto derivó en que los organizadores comenzaran a videograbarlas sin su consentimiento para tener evidencia de la discusión. Por este motivo, los inconformes afirmaron que darán seguimiento legal a lo sucedido, pues están en total desacuerdo con que se hayan vulnerado los límites de la privacidad de sus hijas.

Respecto a los objetos decomisados, consistentes en artículos personales y alimentos, algunos padres consideraron como una exageración verle el lado negativo. Argumentaron que el uso de desodorantes o ropa extra es necesario, ya que a menudo los mismos profesores se quejan del aseo personal de los adolescentes. Por el contrario, otro sector de tutores vio el operativo como algo positivo, bajo la premisa de que son distractores que no tendrían por qué llevar al aula.

Asimismo, hubo quienes afirman que en las mochilas suelen encontrarse cigarros y vapeadores. Ante las opiniones divididas, los padres terminaron culpándose mutuamente por otorgarles los recursos para adquirir dichos productos, recordando que el reglamento escolar prohíbe ir maquilladas, portar desodorantes en aerosol o llevar objetos punzocortantes, incluidas las tijeras.

Hasta el momento, ni la dirección de la Secundaria Técnica 40 ni el Centro de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación en Carmen han emitido un pronunciamiento oficial sobre lo sucedido.

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JGH