¿Cómo hacer transferencias bancarias desde la app del banco del Bienestar?

Ahora los usuarios del Banco del Bienestar podrán hacer distintas operaciones bancarias desde la comodidad de su hogar o en donde se encuentren, sin tener que salir y hacer largas filas.

Esta evolución digital del Banco del Bienestar ahora ofrece a sus cuentahabientes la posibilidad de transferir a cuentas de diferentes instituciones bancarias, así como hacer pagos de servicios y con código QR.

Los usuarios también podrán consultar los movimientos realizados en la cuenta y administrar las cuentas desde los dispositivos móviles, todo esto sin tener que acudir a la sucursal bancaria física.

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¿Banco del Bienestar ya deja hacer transferencias bancarias?

Sí, esta nueva función en la aplicación del Banco del Bienestar permite enviar dinero a cuentas del mismo banco, así como de otros, sólo se debe tener activada la cuenta digital y con la última versión actualizada.

¿Cómo hacer transferencias de las app del Banco del Bienestar? Paso a paso

Para poder enviar dinero desde la aplicación del Banco del Bienestar a cuentas del mismo o de otras instituciones bancarias, los usuarios deben seguir los siguientes pasos:

-Ingresar a la aplicación

-Seleccionar la opción correspondiente

-Capturar los datos bancarios del destinatario, como número de cuenta o CLABE interbancaria

-Confirmar la operación

Para las operaciones con código QR, los usuarios tienen que ingresar a la sección de pagos dentro de la aplicación para escanear el código QR del servicio o establecimiento, después se confirma la cantidad en la misma app y la transacción queda registrada en la cuenta.