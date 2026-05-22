Vecinos de Ciudad del Carmen amenazan con bloquear la Isla de Tris tras dos días sin luz

Vecinos del fraccionamiento Puesta del Sol denunciaron que la Comisión Federal de Electricidad los dejó sin servicio durante casi dos días, bajo el pretexto de que el personal no tenía herramientas o argumentando falsamente que el reporte ya había sido atendido. De acuerdo con Jesús Rodríguez Plascencia, presidente del comité vecinal, estas acciones resultan criminales ante la intensa ola de calor que azota a la región.

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En las últimas semanas se ha registrado una serie de apagones constantes y fallas en el suministro eléctrico que han provocado daños en electrodomésticos, pérdidas de alimentos y una creciente tensión social ante la falta de respuesta inmediata de la paraestatal. La gravedad de la situación llevó a los colonos a planear un bloqueo en la avenida Isla de Tris, pero los trabajadores de la luz acudieron de última hora antes de que la protesta se saliera de control.

Rodríguez Plascencia señaló que el problema no es nuevo y que las variaciones de voltaje se han vuelto frecuentes en la zona, afectando directamente a las familias. Detalló que la situación se agravó esta semana cuando la colonia permaneció prácticamente 48 horas sin energía eléctrica.

Sobre las excusas que brindó la empresa para no atender de inmediato el desperfecto, el representante vecinal indicó que, según los propios trabajadores de la CFE, la delegación no cuenta con herramientas, materiales ni equipo suficiente para solucionar las fallas de manera rápida. El líder comunitario calificó este hecho como irresponsable, especialmente en plena temporada de altas temperaturas.

Asimismo, criticó que los reportes realizados al número de emergencias 071 terminen en trámites burocráticos, ya que muchos usuarios reciben folios que posteriormente son cancelados en el sistema o les indican que deben volver a reportar desde cero. En esta ocasión, mientras todos los vecinos daban seguimiento al caso, los operadores telefónicos les aseguraban que el servicio ya había sido reparado, lo cual no era cierto.

El portavoz advirtió que los apagones no solo generan incomodidad por la falta de ventilación en las viviendas, sino que también representan un riesgo para personas enfermas que dependen de aparatos médicos conectados a la corriente.

Finalmente, hizo un enérgico llamado a las autoridades federales para que regrese una oficina de la Profeco a Ciudad del Carmen. Argumentó que actualmente los ciudadanos no cuentan con mecanismos cercanos de defensa ante las afectaciones económicas y materiales ocasionadas por las fallas constantes en el servicio, un problema que para el fraccionamiento Puesta del Sol ya se volvió una constante semanal y ante el cual la CFE nunca se hace responsable por daños y perjuicios.

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JGH