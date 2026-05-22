¿Regresa la mina de oro? Presentan millonario plan para revivir la bonanza petrolera en la Sonda de Campeche

La Secretaría de Energía acogió un proyecto de exploración de campos maduros en la Sonda de Campeche, impulsado por especialistas activos y jubilados de Petróleos Mexicanos con el respaldo del Clúster de Energía en Campeche. Ante esto, se espera que en los próximos días se realice una segunda reunión de trabajo para dar paso a un programa que contemple campos convencionales, no convencionales y maduros. Este plan cuenta con reservas estimadas de entre 15 mil y 30 mil millones de barriles, además de infraestructura instalada desde la década de los 80, lo que permitiría reducir considerablemente los costos de exploración y producción, informó el presidente del clúster, Gonzalo Hernández Pérez.

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De acuerdo con el entrevistado, la iniciativa busca terminar con la versión de que Campeche ya no cuenta con potencial petrolero, pues aseguró que aún existen importantes yacimientos de hidrocarburos en la región. La propuesta técnica ya fue enviada a la presidenta de México, así como a la Secretaría de Energía, al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Economía.

Por tal motivo, la Secretaría de Energía instruyó la realización de reuniones virtuales con ejecutivos de Pemex e integrantes de la dependencia federal para analizar a detalle el planteamiento. El primer encuentro ya se llevó a cabo y fue calificado como exitoso, pues los funcionarios de la paraestatal reconocieron la viabilidad del proyecto y acordaron dar continuidad a nuevas mesas de trabajo para profundizar en la información técnica presentada.

El objetivo principal, explicó Hernández Pérez, es demostrar que Campeche sigue siendo una zona estratégica para la producción de hidrocarburos y atraer inversiones mediante contratos mixtos con empresas privadas, ante la falta de recursos de Pemex para desarrollar por sí sola nuevos proyectos de exploración y extracción.

La intención es que la petrolera licite campos considerados factibles y permita la participación de compañías nacionales e internacionales bajo esquemas de inversión compartida y reparto de riesgos, lo que podría reactivar la actividad petrolera en la entidad. Finalmente, el líder del clúster señaló que este esfuerzo se realiza sin fines de lucro y con el único propósito de apoyar al estado y al Gobierno Federal para que Campeche recupere parte de la bonanza que vivió durante las décadas de los 80 y 90, por lo que se mantienen a la espera de la nueva fecha de reunión, especialmente tras el reciente cambio de director en Pemex.

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JGH