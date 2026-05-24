Canelo Álvarez sorprende a Fernanda Gómez con impresionante regalo por su aniversario

Saúl "Canelo" Álvarez ha vuelto a demostrar que no repara en gastos ni en romanticismo cuando se trata de celebrar a su esposa, la modelo e influencer Fernanda Gómez. En el marco de su quinto aniversario, el boxeador sorprendió a sus seguidores al sorprender a su pareja con un impresionante regalo.

Fue la modelo la que usó su cuenta de Instagram para compartir un video en el que mostró el gran regalo que le dio el pugilista en su aniversario. El presente rápidamente se ganó la atención de los usuarios y se volvió viral debido a la gran atención que mostró Canelo para su pareja.

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¿Qué le regalo Canelo Álvarez a Fernanda Gómez por su aniversario?

En el marco de su quinto aniversario de bodas, el excampeón mundial mexicano dejó sorprendidos a sus seguidores al darle a su pareja un espectacular y monumental arreglo floral. Este presente se encontraba compuesto por decenas de rosas rojas; remarcando su fama de detallista en las fechas más significativas.

Fernanda compartió un emotivo video del momento en sus historias de Instagram. Los fanáticos de la pareja llenaron la publicación de elogios, destacando el impresionante tamaño del diseño floral y el cuidado con el que el boxeador tapatío planificó la sorpresa para conmemorar la fecha en la que contrajeron nupcias.

Además del impactante regalo físico, Canelo Álvarez aprovechó su estancia en Egipto para dedicarle un emotivo mensaje a distancia a través de sus redes sociales oficiales. "Felices 5 años de casados, mi hermosura. Que sean muchísimos años más juntos, llenos de amor, felicidad y momentos inolvidables. Te amo", escribió el mexicano.

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