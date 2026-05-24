Aficionados de Campeche se reúnen en la Glorieta a Justo Sierra Méndez para celebrar el triunfo de Cruz Azul

Ni la lluvia ni el viento fueron impedimento para que decenas de personas se reunieran alrededor de la Glorieta a Justo Sierra Méndez, para celebrar el triunfo de Cruz Azul por 2-1 sobre Pumas durante el partido de esta noche.

Chicos y grandes salieron a las calles para celebrar el triunfo de su equipo en medio de porras, tambores y coros, portando con orgullo sus playeras azules y sin detenerse por las extremas condiciones climáticas que se registraban simultáneamente sobre la ciudad.

A pesar de la lluvia y el aire, el Malecón de la ciudad se pintó de azul con varias decenas de personas que, sin importarles nada, marcharon al ritmo de bullas y cantos para celebrar la tan esperada décima estrella por la afición cementera.

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Incluso, varios conductores que circulaban por la zona les hacían coro con el sonido de sus cláxones para unirse al grito de alegría entonado por los aficionados rebosantes de felicidad.

Sin que se registre ningún accidente, la marea azul de fanáticos recorrió las calles del Malecón portando sus playeras y banderas, retumbando sus tambores y coreando de manera unánime, haciendo que el ambiente nocturno y lluvioso se llene de la energía que desbordaban por el triunfo más esperado.

En Seybaplaya también celebran campeonato

Este domingo, el Cruz Azul se llevó el campeonato del Clausura 2026 de la Liga MX, tras vencer 2-1 a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. La afición de la Máquina emprendió una caravana para festejar el triunfo de su equipo.

Recorrieron la zona del Malecón, así como de la calle 14 y 16, que son las principales de la cabecera. A bordo de sus vehículos, aficionados de todas las edades se sumaron a estos festejos, desde familias completas, niños, niñas, adultos y parejas, todos luciendo su jersey del Cruz Azul y banderas del club.