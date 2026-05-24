Dos hombres y una mujer pierden la vida en trágico accidente sobre la carretera federal Escárcega-Champotón

Dos hombres y una mujer perdieron la vida, además de cinco lesionados, en un accidente vehicular, donde se vieron involucrados tres vehículos compactos, uno de estos terminó entre la maleza, cuando circulaban en el kilómetro 10 de la carretera federal Escárcega- Champotón, frente a la entrada de la quebradora con razón social Armin.

Los heridos fueron atendidos por personal del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) y trasladados al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar, mientras que elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área y dieron parte a la Vicefiscalía Regional del Estado.

Según datos recabados, los hechos se suscitaron a las 19:00 horas cuando circulaban las tres unidades sobre la carretera federal Escárcega-Chetumal, al parecer la fuerte lluvia que caía en ese momento les impidió a los conductores ver bien su camino y se produjo el fatal accidente, donde uno de estos terminó entre la maleza.

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Mientras los dos vehículos quedaron sobre la cinta asfáltica, en uno de estos viajaban las tres personas fallecidas, presuntamente pertenecientes a la congregación de los testigos de Jehová de esta ciudad y venían de un retiro espiritual.

Al lugar llegó personal de SAMU, que trasladó a los heridos al hospital IMSS-Bienestar Janell Romero Aguilar. Bomberos y Protección Civil acordonaron el área y esperaron la llegada de la Guardia Nacional, que dio parte a la Vicefiscalía Regional del Estado.

La cual envío al personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) para levantar evidencias y posteriormente los cuerpos de los fallecidos para trasladarlos al anfiteatro de la dependencia judicial y así realizar los trámites correspondientes.