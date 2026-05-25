Miel y Cera de Campeche, al borde del embargo por millonarios adeudos bancarios

Pese a la quiebra financiera de Miel y Cera de Campeche ante los adeudos que arrastra con instituciones bancarias y que podrían propiciar el embargo de sus cuentas en los próximos días, el conflicto jurídico saldrá a favor de quienes impugnaron la creación de la figura de Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, ya que aseguran que es una empresa fantasma.

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El abogado de los apicultores disidentes, Ángel del Carmen Noh Tamayo, aseguró que cuenta con los elementos jurídicos necesarios para recuperar la mielera para los antiguos socios. Además, advirtió que podrían sancionar incluso al director del Registro Público de la Propiedad por otorgar la nueva figura jurídica y ocasionar un daño patrimonial a la empresa.

Recordó que el 8 de diciembre de 2014 comenzó el despojo con José Luis Flores González. Posteriormente, con el cambio de directiva, asumió el cargo Jorge Chan, quien actualmente se encuentra como supuesto director de Miel y Cera bajo la denominación de Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada.

Calificó a dicha sociedad como una empresa fantasma, ya que engañaron tanto al gobierno como a quienes se autonombran socios, afirmando que ninguno de ellos está formalmente afiliado. Con la nueva figura se ostentan como dueños de la mielera de manera incorrecta, ya que el Comité de Admisión y Exclusión de Miel y Cera como Sociedad de Solidaridad Social en 1986 no los admitió. Su inclusión se autorizó de forma supuestamente irregular el 11 de julio de 2014, día en que se realizó la asamblea donde se regularizó la sociedad.

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JGH