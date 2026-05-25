Ciudad del Carmen celebrará el Pride 2026 con la marcha LGBT+ más antigua de Campeche

Xuxa Evelyn y Ángel Betancurt fueron presentados como los reyes del Pride 2026, quienes encabezarán una jornada de actividades en el marco del mes del orgullo en Ciudad del Carmen. La cartelera concluirá con la marcha más antigua del estado el próximo 14 de junio en el Malecón Costero. Estas acciones están encaminadas a celebrar abiertamente la diversidad sexual y de género para contrarrestar el estigma, así como para exigir protección legal, respeto y el cese a la violencia por homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia.

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Jessi Miss, Aguamarina Canché, Germán Padilla y Rayferr, integrantes del comité organizador, señalaron que este año mantendrán la realización de eventos que resalten la lucha histórica por los derechos civiles y la igualdad. Explicaron que la designación de Xuxa Evelyn y Ángel Betancurt fue el resultado de un consenso entre diversos grupos al interior de toda la comunidad.

La coronación de los soberanos se llevará a cabo el sábado 6 de junio en el bar Playa Dorada, un evento gratuito donde los asistentes disfrutarán de una velada llena de glamour. Asimismo, se informó que se realizarán otras actividades en colaboración con las autoridades del Gobierno del Estado y el Ayuntamiento.

El comité organizador refirió que el acto con mayor relevancia de esta celebración anual es la marcha, considerada la más antigua de Campeche e incluso de la región. El recorrido comenzará a las cinco de la tarde en el barco Galeón Pirata, avanzará por todo el Malecón Costero y concluirá en la glorieta de Nelson Barrera Romellón.

Destacaron que para ese día se contará con la presencia estelar de Matraka, nombre artístico de Gerardo Reyes Toledo, la famosa drag queen mexicana y finalista de la primera temporada de Drag Race México. La artista derrochará talento junto a las drags locales en una caravana que incluirá batucadas y carros alegóricos. Por ello, hicieron extensiva la invitación a toda la ciudadanía carmelita para sumarse a este movimiento que busca promover la tolerancia, la igualdad y la dignidad.

Finalmente, Xuxa y Ángel confiaron en que la población de la isla los acompañará como cada año, celebrando el amor y el respeto. Se espera que durante la marcha se cuente con el acompañamiento de la Visitaduría Regional de los Derechos Humanos para garantizar la seguridad de los participantes.

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JGH