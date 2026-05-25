Cascadas de Pital, nuevo destino turístico impulsado por el Tren Maya

La cercanía de la estación del Tren Maya de Escárcega con las cascadas de Pital, en Mamantel, la han convertido en una oportunidad turística, por ello se han iniciado trabajos de construcción de caminos y de servicios sanitarios ecológicos.

Eduardo Vela Magaña, director de Desarrollo Social, Agropecuario y Pesca, informó que actualmente se realizan trabajos para mejorar el acceso al paraje natural y explicó que la obra contempla la pavimentación de 3.2 kilómetros, lo que permitirá reducir el tiempo de traslado hacia el sitio de 20 a 5 minutos.

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El funcionario señaló que además del acceso también se proyecta la instalación de baños ecológicos, áreas de descanso, mesas, palapas y botes de basura, buscando ofrecer mejores condiciones a los visitantes y fortalecer la actividad económica local.

Vela Magaña indicó que el lugar tiene un gran potencial económico por la cercanía del Tren Maya en Escárcega, representando una oportunidad para atraer turismo a Mamantel, Aguacatal y otros puntos de la región.

Para ello buscan involucrar a habitantes de comunidades cercanas para que ofrezcan alimentos, bebidas y servicios a los visitantes, generando recursos para las familias de la zona, como sucede en Pedro Baranda, en Candelaria.

Señaló que los habitantes aún no han visualizado la magnitud de los beneficios que podría traer el proyecto, pues se ha observado que no cuidan el entorno natural y dejan basura en el río y áreas verdes. Subrayó que la conservación será clave para consolidar el proyecto turístico.