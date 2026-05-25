Yolanda Andrade conmueve en redes por emotivo beso con Julio César Chávez.

Yolanda Andrade y Julio César Chávez han conmovido profundamente a las redes sociales tras protagonizar un emotivo reencuentro. Fue en redes sociales en donde se compartió un video en donde se pudo observar el fuerte lazo de amistad que los une; generando revuelo entre los usuarios.

La conductora mexicana y el boxeador han mantenido a lo largo de los años una relación de amistad en donde se han mostrado apoyo y cariño en momentos muy difíciles. Esta cercanía fue demostrada en un video compartido por la presentadora en sus cuentas oficiales.

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¿Cómo fue el emotivo beso entre Julio César Chávez y Yolanda Andrade?

Julio César Chávez y Yolanda Andrade se encontraron en un restaurante en donde también estuvo presente su amiga Montserrat Oliver. En el clip se puede observar el encuentro entre ambos, donde se dieron un grato abrazo para posteriormente darse un beso en la boca que ha generado revuelo en redes sociales.

Por otro lado; en el clip se puede escuchar como el boxeador le dedicó unas palabras: "Échale ganas, solo por hoy voy a estar bien, solo por hoy me la voy a pasar a toda m...", le expresó Julio César Chávez en el video, adaptando la famosa filosofía de superación de "solo por hoy".

Andrade acompañó la publicación con el texto: "Ayer fue un día inolvidable. Gracias a todos los corazones que lo hicieron posible. Con amor siempre". La escena no tardó en volverse viral, desatando una ola de comentarios llenos de nostalgia y cariño por parte de fanáticos y diversas figuras del espectáculo.

Este momento se da en un contexto sumamente sensible para la conductora, quien enfrenta serias complicaciones de salud de índole neurológica. Por lo que esto explica porque el exboxeador aprovechó el momento para abrazarla fuertemente y brindarle palabras llenas de fortaleza, fiel a su estilo directo y motivador.

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