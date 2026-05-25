Ana María Alvarado denuncia sofisticado intento de robo por medio de su empleada doméstica

La periodista de televisión Ana María Alvarado denunció públicamente un sofisticado intento de robo en su domicilio. El crimen se pretendía cometer a través de una llamada de extorsión dirigida a su empleada doméstica; sin embargo, el delito no logró concretarse y la también conductora relató el modus operandi.

La presentadora de “Sale el Sol” utilizó los micrófonos de su programa para relatar el intento de robo y el método que hay detrás con la finalidad de alertar a los ciudadanos sobre este nuevo sistema delictivo. La historia de la conductora generó sorpresa en el público y entre los usuarios.

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¿Cómo fue el intento de robo que sufrió Ana María Alvarado?

El incidente comenzó cuando la trabajadora del hogar recibió una llamada telefónica en la que los extorsionadores simularon una supuesta emergencia médica familiar de extrema urgencia. Lo que descontroló a la empleada y la hizo creer la historia fue el nivel de detalle de los delincuentes, que usaron datos personales muy específicos de la familia.

Bajo este engaño y con manipulación psicológica, los criminales guiaron a la joven por teléfono a lo largo de toda la casa. En este proceso le dieron instrucciones explícitas para que localizara documentos, les mostrara las áreas de la casa e incluso intentara abrir la caja fuerte de la familia de Ana María Alvarado.

Para evitar que la empleada colgara o buscara ayuda, los delincuentes mantuvieron la llamada de forma ininterrumpida y le ordenaron explícitamente que "no le dijera al hijo" de la conductora. Afortunadamente, el robo fue frustrado gracias a la intervención de uno de los hijos de Alvarado, quien se encontraba en el inmueble.

La periodista enfatizó que comparte su testimonio para advertir sobre la facilidad con la que se puede caer en estas estafas debido a la filtración de datos personales que utilizan los delincuentes para hacer creíbles sus delitos.

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