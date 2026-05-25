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Yucatán / Mérida

¡Momentos de terror en Miraflores! después de que un espectacular aplastará dos motos

Las lluvias registradas esta tarde provocaron el desplome de un espectacular dejando dos motos aplastadas.

Por Redacción Por Esto!

25 de may de 2026

1 min

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Desplome de un espectacular y parte de un muro deja dos motocicletas aplastadas.
Desplome de un espectacular y parte de un muro deja dos motocicletas aplastadas. / Cortesía

La fuerte lluvia registrada esta tarde en Mérida provocó el desplome de un espectacular y parte de un muro sobre la calle 69 x Circuito Colonias, dejando dos motocicletas aplastadas y a un padre y su hija lesionados cuando estaban a punto de subir a su automóvil.

Marco Antonio Salazar Cruz, de 49 años, y Suemy Guadalupe Salazar, de 20, quedaron entre polvo, concreto y fierros retorcidos tras el colapso ocurrido frente a una ferretería de la zona.

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Pero el caos no terminó ahí: al caer, la estructura hizo corto circuito con una acometida eléctrica, dejando sin energía eléctrica el sector y provocando caos vial por la falta de funcionamiento de los semáforos.

Vecinos y automovilistas vivieron minutos de tensión mientras elementos de la SSP acordonaban el área y paramédicos atendían a los afectados bajo la lluvia.

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Habitantes de la colonia denunciaron que varias estructuras publicitarias representan un riesgo durante las tormentas y exigieron revisiones urgentes antes de que ocurra una tragedia mayor.

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Adriana Marín

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