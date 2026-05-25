¡Momentos de terror en Miraflores! después de que un espectacular aplastará dos motos

La fuerte lluvia registrada esta tarde en Mérida provocó el desplome de un espectacular y parte de un muro sobre la calle 69 x Circuito Colonias, dejando dos motocicletas aplastadas y a un padre y su hija lesionados cuando estaban a punto de subir a su automóvil.

Marco Antonio Salazar Cruz, de 49 años, y Suemy Guadalupe Salazar, de 20, quedaron entre polvo, concreto y fierros retorcidos tras el colapso ocurrido frente a una ferretería de la zona.

Noticia Destacada Segey intensifica orientación en planteles ante aumento de embarazos adolescentes

Pero el caos no terminó ahí: al caer, la estructura hizo corto circuito con una acometida eléctrica, dejando sin energía eléctrica el sector y provocando caos vial por la falta de funcionamiento de los semáforos.

Vecinos y automovilistas vivieron minutos de tensión mientras elementos de la SSP acordonaban el área y paramédicos atendían a los afectados bajo la lluvia.

Noticia Destacada Ventas de autos en Yucatán crecen 9.2% y superan crecimiento nacional en 2026

Habitantes de la colonia denunciaron que varias estructuras publicitarias representan un riesgo durante las tormentas y exigieron revisiones urgentes antes de que ocurra una tragedia mayor.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Adriana Marín