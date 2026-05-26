Adrián Di Monte ha presentado dos demandas contra Sandra Itzel

Todo parece que los problemas entre Sandra Itzel y Adrián Di Monte no van a llegar a su final pronto, pues aunque para muchos esto ya era un capítulo las cosas se complicaron después de ‘La Casa de los Famosos' de Telemundo, donde salieron a luz algunos detalles.
Ahora se ha revelado que Adrián Di Monte por lo que ha revelado que ha comenzado un proceso legal en contra de la cantante. Todo comenzó cuando Sandra Itzel tuvo una pelea con Curvy Zelma, quien no dudó en defender al cubano. Situación que lo ha llevado a ser blanco de varios ataques, además de que su imagen ha sido afectada.
Adrián Di Monte revela dos demandas contra Sandra Itzel
En un reciente encuentro con los medios de comunicación, el actor mencionó que esta situación ya llegó a temas legales.
“Hay un proceso legal de nuestra parte en contra de ella, por más que se empeñe en decir lo contrario, es al revés: nosotros pusimos dos demandas. Entonces, es lo único que tengo que decir”
Por su parte, el periodista Javier Ceriani compartió algunos documentos, en donde se muestra que Adrián Di Monte tiene pruebas del daño psicológico que Sandra Itzel le ha hecho a su carrera y su integridad.
Por su parte, Sandra Itzel sigue participando en la sexta temporada del reality, por lo que todavía no se encuentra enterada de la situación que ya corre en su contra. Recordemos que, la cantante a denunciado al cubano por supuesta violencia física y psicológica durante el tiempo que estuvieron juntos.