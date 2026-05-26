Accidentes de motociclistas se disparan hasta 40% en Ciudad del Carmen

Los accidentes en motocicleta han aumentado entre un 30 y 40 por ciento en Ciudad del Carmen en comparación con meses anteriores, registrándose diariamente hasta cuatro percances donde los conductores resultan lesionados o provocan colisiones por imprudencia, reveló el director de la Policía Municipal, Nicomedes de los Santos Ramos. Señaló que la mayoría de los casos están relacionados con el exceso de velocidad, falta de casco, conducción en estado de ebriedad y la ausencia de documentación.

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El jefe policiaco refirió que la población sigue sin dimensionar el riesgo de manejar de forma irresponsable, una problemática que no se concentra únicamente en la cabecera municipal, sino que también afecta a la zona rural, donde a menores de edad se les permite circular sin licencia, placas o seguro, ignorando las medidas básicas de seguridad.

De los Santos Ramos recordó que recientemente se han registrado accidentes graves e incluso pérdidas humanas derivadas de caídas o impactos donde los tripulantes no portaban casco de protección. Ante esta situación, anunció que la Policía Municipal reforzará los operativos contra motociclistas que incumplan el reglamento de tránsito, particularmente aquellos que no cuenten con licencia o placas vigentes, ya que la ley faculta el aseguramiento y remisión de las unidades al corralón.

Policía Municipal reporta hasta cuatro percances diarios con motos. / Perla Prado Gallegos

Asimismo, afirmó que desde hace dos semanas se realizan campañas de concientización en colonias, escuelas y comunidades rurales para exhortar a jóvenes y padres de familia a utilizar el casco reglamentario y respetar el límite máximo de dos ocupantes por unidad.

Finalmente, el funcionario rechazó que estos dispositivos tengan fines recaudatorios o de extorsión, como han acusado algunos ciudadanos, y sostuvo que el único objetivo es prevenir tragedias viales. Recalcó que una cirugía por lesiones graves puede costar decenas de miles de pesos, mientras que un casco certificado representa una inversión mucho menor para salvaguardar la vida.

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JGH