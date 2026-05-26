Tarde de tormenta provoca inundaciones y colapsa las principales vialidades de Cancún

Desde el mediodía del martes, lluvias dispersas que duraban varios minutos fueron suficientes para colapsar vialidades con inundaciones y encharcamientos que volvieron impracticable la circulación. Tal como sucedió en la Av. Lak’in por la Supermanzana 105 donde la zona quedó hecha una laguna.

La zona centro de la ciudad fue escenario de una tormenta eléctrica, que incluso hizo volar objetos por las calles y sacudir los árboles por la intensidad de los vientos que azotaron en cuestión de pocos minutos.

En zonas como Paseos del Mar se presentaron inundaciones en las zonas ya acostumbradas por la falta de un alcantarillado donde se necesita, ya que cerca de una lagunilla que impedía el paso de mototaxis, había una coladera que cumplía su función, pero no desahogaba el gran charco que se formó.

En la avenida Págalo en Galaxias del Sol, el equipo de Servicios Públicos retiraba kilos de sedimento de una alcantarilla, lo que sin duda ayudó a que esta vialidad no colapsara.

Noticia Destacada Persecución termina en ataque armado a conductor en la avenida Bonampak de Cancún

Avenidas principales como la López Portillo, Kabah, Nichupté, Tulum, Bonampak y el Blvd. Colosio mostraron condiciones de pavimento mojado y espejos de agua, lo que obligó a conductores a reducir la velocidad para evitar un accidente. A causa de los rayos que impactaron la ciudad, por momentos incluso las lámparas de las casas titilaron y por poco la luz no se fue.

En el resto de la Península se reporta que las calles de Mérida y el estado de Yucatán sucumbieron ante fuertes tormentas que han durado prácticamente todo el día. Mismo caso en Campeche, donde en su capital, en el centro histórico se reportaron inundaciones.

De acuerdo con las ultimas actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, para este miércoles se espera más lluvias con un umbral entre 25 a 50mm. Temperaturas en el estado entre los 35 a 40° C y fuertes vientos de hasta 60km/h.

Ante estas condiciones, se recomienda a la población hacer uso del paraguas, manejar con precaución, a velocidad prudente, evitando las zonas conocidas por inundarse y prevenir tiempos de traslado.