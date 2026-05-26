Ricardo Peralta desea subirse al ring de box con Kunno | VIDEO

El fenómeno de las peleas de box entre influencers sigue creciendo, y Ricardo Peralta ha dejado claro que está más que puesto para subirse al cuadrilátero, teniendo en la mira un oponente ideal: Kunno. A pesar de que en un inicio no tenía interés en estos combates; el influencer ha cambiado de opinión.

Durante su participación en el podcast Pinky Promise, el creador de contenido explicó que en un inició subirse al ring no era algo que le llamará la atención. Sin embargo; tras ver los últimos eventos y las experiencias de amigos suyos, ha comentado que ahora mismo está abierto a las ofertas.

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Ricardo Peralta expresa su deseo de pelear con Kunno

Peralta confesó que al principio del auge de estos combates no le llamaba la atención participar. Sin embargo, su perspectiva cambió radicalmente tras ver la experiencia de amigos cercanos en eventos de boxeo de celebridades como Supernova o Ring Royale; además de las grandes bolsas de dinero que se manejan.

En su participación en el podcast, Peralta fue cuestionado sobre un posible enfrentamiento contra Kunno, y el influencer dio algunos detalles de este combate soñado. Peralta mencionó que se inclina más por participar en Ring Royale, además de asegurar que la gente en redes sociales ha pedido bastante este encuentro.

“Yo creo que estaría más para el Ring Royale, porque ya sabes que allá pelean de todo, es como un circo, y los dos somos muy cirqueros, en buena onda lo digo. Y aparte el público sí lo ha pedido mucho, pero Poncho no me ha dicho nada” comentó el influencer ante los cuestionamientos.

Aunque Ricardo Peralta se encuentra muy abierto a recibir una oferta formal y la expectativa del público es alta, hasta el momento el combate no se ha oficializado. Sin embargo; lanzar el reto podría abrir las posibilidades de ver a Ricardo subir al ring en contra de Kunno.

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