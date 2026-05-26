“No vamos a perder nuestro patrimonio”: Acusan a empresa yucateca de despojo de tierras en Hecelchakán

Existe una esperanza de recuperar nuestras tierras del rancho San Simón, que fuera invadido y despojado por la empresa yucateca Los Boxitos, y esperamos que en la próxima cita esté más claro, dijo Martín Antonio Ortegón Pérez, quien externó que asistieron a la Casa de Justicia para seguir el juicio entre los abogados de ambos y, como ya se dieron cuenta de que las tierras despojadas no están en su documento, ya quieren resolver de forma amable el juicio.

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Dijo que existen daños materiales, como nuestra casa de dos pisos de mampostería en el rancho, que derrumbaron; cortaron frondosos árboles, cortaron la cerca de alambre y cerraron los accesos para no poder ingresar al rancho, y en año y medio nos han atormentado o hecho la vida imposible, situación que no soportó mi hermano y falleció de un infarto por la gente que tiene su rancho San Joaquín, de Los Boxitos, quienes se lo compraron a los italianos que abandonaron las tierras.

Los dueños de San Joaquín, muy prepotentes, nos quieren despojar de más de 65 hectáreas de tierra de uso común y, cuando nos dimos cuenta, nos estaban siguiendo con armas e interpusimos la denuncia ante la Fiscalía, quedando en la carpeta con número de acta AC-5-2024-370, la cual interpuso doña María Isabel Ortegón Pérez, quienes dijeron que sus abogados demostraron los años de usufructo de las tierras, pues tenemos toda una vida en el lugar.

Explicaron que, a la fecha, las tierras del rancho San Simón están clausuradas para nosotros, la familia Ortegón Pérez, y nuestros hijos trataron de abrir el lugar de forma violenta, pero tratamos de impedirlo. No queremos problemas, solo solicitamos de la forma más responsable que nos regresen lo que trataron de apoderarse y seguiremos como vecinos, pero no vamos a claudicar y nadie de nosotros va a perder un patrimonio. Queremos una impartición de justicia legal y no solo por el simple hecho de que son multimillonarios se quieran burlar de los pobladores de Hecelchakán.

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JGH