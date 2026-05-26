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Sara Corrales presume por primera ocasión a su pequeña Mila

Sara Corrales aseguró que está viviendo una etapa muy importante en su vida con la llegada de su primer bebé.

Por Redacción Por Esto!

26 de may de 2026

2 min

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Sara Corrales presume por primera ocasión a su pequeña Mila
Sara Corrales presume por primera ocasión a su pequeña Mila / Instagram:saracorrales

La actriz Sara Corrales compartió hace unos días que se había convertido en mamá y que estaba muy contenta con la llegada de su pequeña Mila, quien ha llenado de felicidad a su familia.  Fue el pasado 17 de mayo, cuando nació su primera hija.

Sin embargo, Sara Corrales ha compartido algunos detalles sobre esta nueva etapa que vive, las cual la ha mantenido muy ocupada, incluso ayer por la noche retomó sus redes sociales para subir una historia junto a su hija.

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Aunque no mostró el rostro de su bebé, pues la tenía pegada en el pecho, Sara Corrales sí compartió lo feliz que se siente con su hija, asegurando que su nueva etapa como mamá es de una plenitud total.

“Miren esta preciosidad, es lo más rico que he visto. Este olor a bebecita, qué cosa más hermosa. Esto es la plenitud total, no necesito más”.

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Unas historias antes, la actriz compartió que se encuentra muy feliz y llena de amor:

“Qué cosa más hermosa, qué emoción, qué etapa tan diferente, tan nueva, tan llena de amor (...). Estamos enamorados, enamorados, enamorados. Sé que tenemos mucho que hablar, pero por ahora estoy 100 % enfocada en mí, por eso estoy alejada de las redes sociales”.

Añadió, como ha sido su experiencia en la etapa de la lactancia, pues siente una gran conexión con su hija.

“Estoy pegada a ella todo el día. Estoy aprendiendo el tema de la lactancia, verla pegada a mi pecho ¡es la cosa más espectacular, Dios mío! Me trasnocho feliz… ¡Ay, no, es una cosa maravillosa! Todo mundo dice que la maternidad es una cosa maravillosa, pero otra cosa es vivirlo, ¡qué cosa tan mágica, tan perfecta!”.

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