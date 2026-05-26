Interpol y Marina capturan en Escárcega a dos prófugos buscados por Estados Unidos

Elementos de la Interpol, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), lograron detener esta tarde en el ejido Matamoros, perteneciente al municipio de Escárcega, a dos hombres que contaban con órdenes de aprehensión en los Estados Unidos de América. Tras su captura, fueron trasladados a la subsede de la Fiscalía General de la República (FGR), y todo apunta a que serán extraditados al vecino país del norte para que comparezcan ante la corte y se defina su situación jurídica.

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Según datos recabados, los hechos se suscitaron alrededor de las 12:30 horas de este martes, cuando los elementos federales e internacionales arribaron a un domicilio en la comunidad de Matamoros. En el sitio se desplegó el operativo que culminó con la detención de las dos personas.

Hasta el momento se ignoran los delitos por los cuales son requeridos por la justicia estadounidense. Ambos sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para realizar los trámites correspondientes a su traslado, a fin de ser entregados a las autoridades norteamericanas para que sean presentados ante un juez de distrito.

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JGH