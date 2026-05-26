Accidente en la carretera federal 307 deja una persona lesionada

Un aparatoso accidente vehicular se registró sobre la carretera federal 307, en el tramo Playa del Carmen–Tulum, a la altura del puente de Chemuyil, donde un automóvil particular terminó impactado contra un camión tipo tortón, dejando como saldo al menos una persona lesionada y movilización de cuerpos de emergencia.

De acuerdo con el reporte preliminar emitido a través de los números de auxilio, el percance ocurrió debajo del puente de Chemuyil, en dirección hacia Tulum, donde un vehículo sedán color blanco colisionó violentamente contra la pesada unidad. Automovilistas que transitaban por la zona alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron apoyo médico al observar daños considerables en el automóvil compacto.

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Tras el llamado de emergencia, elementos de rescate y paramédicos arribaron al sitio para brindar atención prehospitalaria a la persona lesionada, cuyo estado de salud no había sido confirmado oficialmente. Debido al impacto, el sedán presentó afectaciones severas en su estructura, principalmente en la parte frontal.

La circulación vehicular en la zona se vio parcialmente afectada mientras cuerpos de emergencia realizaban las maniobras correspondientes y agentes de seguridad abanderaban el área para evitar otro accidente, ya que el incidente ocurrió en uno de los tramos con mayor flujo vehicular entre Playa del Carmen y Tulum.

Autoridades de la Guardia Nacional iniciaron las diligencias para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se ha informado oficialmente si el conductor del tortón permaneció en el lugar ni las condiciones en las que ocurrió el choque.