Iba presuntamente ebrio: Menor de 16 años es detenido tras arrollar a mujer y menor en Champotón

Un hecho de tránsito que involucró a tres motocicletas dejó como saldo daños materiales de consideración y a una mujer lesionada, quien viajaba a bordo de su motoneta acompañada de una menor por calles de la colonia Nueva Jerusalén, en Champotón.

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Según los datos recabados, el percance se registró alrededor de las 13:20 horas de este martes sobre la calle 37, entre 20 y 22 de la colonia antes referida, al sur de la cabecera municipal.

Los primeros reportes indican que una motocicleta guiada por un estudiante del Colegio de Bachilleres (Cobaicam), plantel 09 de Champotón, provocó el accidente al transitar presuntamente a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol, lo que causó que colisionara contra otras dos unidades, incluyendo la motoneta donde viajaban las afectadas.

El presunto responsable, un menor de edad de tan solo 16 años que portaba el uniforme escolar al momento del impacto, fue asegurado por elementos de la Policía Municipal en el lugar de los hechos para el deslinde de responsabilidades.

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JGH