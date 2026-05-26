Prevén embargo de la empresa Miel y Cera, por conflicto legal

Pese a la quiebra financiera de Miel y Cera de Campeche, por los adeudos con instituciones bancarias que propiciarían el embargo de sus cuentas, el conflicto jurídico podría resolverse a favor de quienes impugnaron la creación de la Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada (SPR de RL), al presuntamente tratarse de una compañía fantasma.

El abogado de los apicultores disidentes, Ángel del Carmen Noh Tamayo, aseguró que cuenta con elementos jurídicos que permitirían recuperar la mielera para los antiguos socios, e incluso podrían sancionar al director del Registro Público de la Propiedad por otorgar la nueva figura jurídica y ocasionar un daño patrimonial a la empresa.

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Recordó que el 8 de diciembre de 2014 comenzó el despojo con su exlíder José Luis Flores González y el cambio de directiva donde asumió Jorge Chan, quien se encuentra como supuesto director de Miel y Cera, bajo la denominación de SPR de RL.

Calificó a la sociedad como una empresa fantasma, ya que, según dijo, engañaron al Gobierno y a quienes se autodenominan socios, pues ninguno fue afiliado y con la nueva figura se ostentan como dueños de la mielera.

El Comité de Admisión y Exclusión de Miel y Cera, como Sociedad de Solidaridad Social (SSS) en 1986, no los aceptó como socios; su inclusión se autorizó hasta el 11 de julio de 2014, día de la asamblea en la que supuestamente se regularizó la sociedad.

Reveló que la empresa está en proceso de embargo, ya que se encuentra en números rojos, lo que equivale a una quiebra financiera, además de que se hace uso personal de las instalaciones de la mielera.

Las instituciones bancarias tienen conocimiento del pleito legal entre los dos grupos de apicultores, por lo que, al aplicar el embargo, será contra el dueño de la empresa como SPR, no contra la SSS con la que se registró inicialmente Miel y Cera.

La SPR está inscrita de manera ilegal en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), y se anunció que también se procederá legalmente contra el organismo estatal.

Se descartó un embargo a las instalaciones de la mielera y se anunció que deben pagar daños y perjuicios ocasionados a los apicultores socios fundadores.

El Registro Público impidió que continuaran con la denominación SSS, reconocida y con asambleas inscritas hasta 2024, mientras que la so

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JG