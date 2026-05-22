Revelan que la residencia de Silvia Pinal se encuentra muy descuidada

Alejandra Guzmán decidió romper el silencio y hablar sobre la herencia de la actriz, Silvia Pinal, tema que ha causado muchas especulaciones sobre un posible conflicto entre los herederos de la estrella del cine mexicano. Sin embargo, la cantante ha dejado ver que las cosas han comenzado a fluir de una buena forma.

Recordemos que, desde hace un tiempo, mucho se habló sobre las dificultades que existieron entre los integrantes de la familia Pinal, y aunque ninguno de los hijos de la actriz habló de forma clara sobre el tema, Alejandra Guzmán ha revelado los primeros detalles.

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¿Qué está pasando con la mansión de Silvia Pinal?

De acuerdo a lo que mencionó en una entrevista, ella decidió arreglar los papeles para vender la parte que le corresponde de la famosa casa de Silvia Pinal en la Ciudad de México. Tras las palabras de la cantante, la periodista Maxine Woodside, reveló que la mansión de El Pedregal se encuentra en malas condiciones.

Incluso, aseguró que la persona que decida comprar esa mansión tendrá que hacer una fuerte inversión, porque se tiene que remodelar, también reveló que necesita mucho mantenimiento, el cual es muy caro.

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“Necesita mucho mantenimiento, costoso”

Agregó que varios de los muebles que eran de la actriz, tuvieron que ser sacados por estar en malas condiciones, también reveló que encontraron un nido de cucarachas.

“Es una casa que se le vino los años encima”

Finalmente, se sabe que esta herencia fue recibida por los tres hijos de la actriz: Sylvia Pasquel, Alejandra y Enrique Guzmán.

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