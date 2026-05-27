Zendaya llega a Morelos para grabar una producción internacional en Centro Cultural Teopanzolco

La llegada de la actriz estadounidense Zendaya a territorio mexicano ha desatado un auténtico furor en las plataformas digitales. La Secretaría de Cultura del Gobierno de Morelos confirmó que la protagonista de éxitos globales como Dune y Euphoria eligió el emblemático Centro Cultural Teopanzolco (CCT), ubicado en Cuernavaca.

Fue el gobierno de la entidad los encargados de explicar las razones detrás de la visita de la actriz estadounidense al municipio. De acuerdo con lo dicho por las autoridades; el CCT fue usado como el set principal para la filmación de una campaña publicitaria de corte internacional.

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¿De qué fueron las grabaciones hechas en el CCT donde participó Zendaya?

El proyecto, que se mantuvo bajo un estricto acuerdo de confidencialidad durante sus días de rodaje, vincula a la multipremiada estrella con una prestigiosa firma de moda italiana. A través de un comunicado compartido por el propio recinto cultural, se reveló que las grabaciones ya concluyeron con éxito.

Los fanáticos locales expresaron su tristeza por no poder ver a Zendaya en su ciudad, sin embargo, la visita de la actriz ha vuelto a posicionar al Centro Cultural Teopanzolco como un referente internacional para la realización de diversos proyectos audiovisuales, siendo una fusión entre el pasado prehispánico y la vanguardia arquitectónica.

Zendaya en el Centro Cultural Teopanzolco. / Centro Cultural Teopanzolco.

De acuerdo con la dependencia gubernamental, el material audiovisual final proyectará la campaña bajo el lema del estado, "La tierra que nos une", insertando los rincones de Cuernavaca en los circuitos de moda y arte contemporáneo de mayor prestigio a nivel internacional

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