Paciente denuncia a personal del hospital no. 18 del IMSS en Playa del Carmen por negarle la atención

Niegan atender adecuadamente a un paciente recién operado por personal del Hospital General de Zona número 18 Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Playa del Carmen. “Tengo miedo y no me han atendido, solo me han dado un paracetamol para calmar el dolor y quieren darme de alta cuando he recibido la atención médica”, relató el paciente Juan Carlos Aceves Facio.

Su familia vive momentos de angustia por esta precaria atención que presta el personal médico del IMSS, así como Aceves Facio, muchos pacientes vulnerables son humillados, y se tienen que aguantar.

El paciente Juan Carlos Aceves relató que ese domingo 24 de mayo fue operado de una hernia, padece diabetes e hipertensión, sin embargo, pese de que no se siente bien, al tener dolores, el médico que lo atiende intentó darle de alta, por lo que pide ayuda para que sea debidamente atendido y poder continuar con vida al lado de su familia.

“Estoy asustado, nervioso, tengo miedo porque me quieren dar de alta, me dijeron que me iban a regresar a mi casa y que después regresara a los siete días, pero estoy atemorizado ante una posible infección”, describió.

Recostado en una cama en las instalaciones del Hospital General zona 18 del IMSS, ubicado en el fraccionamiento Villamar II de Playa del Carmen, Juan Carlos Aceves se siente tembloroso. “No soy profesional de salud para cuidarme, he escuchado temas de infecciones, de situaciones que se enferman y se regresan peor, eso la verdad me asusta”, agregó.

Lo cruel del personal del IMSS es que solo le habían dado paracetamol para el dolor, y no le habían recetado antibiótico para prevenir infecciones.

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“Estoy pagando mis cuotas al IMSS y por eso necesito que me atienden como debería ser, porque estoy enfermo, pero un doctor me dijo que ya no me iban atender”, relató tembloroso.

Explicó que luego de la operación del domingo 24, se presentaron complicaciones y que por eso lo mantienen bajo observación, “no me han puesto una malla, traigo dos agujas, y unos tubos para drenar para que no se aglomere la sangre, pero así quieren darme de alta, esto es peligroso para mí”, agregó.

“El doctor que me atiende me pidió que fuera a casa porque estaba ocupando el lugar de otra persona, no me quise retirar, porque no me siento bien, y me han dicho que ya no me darán nada, ahora estoy esperando qué va a pasar conmigo”, describió el paciente.

¿Le han dado de comer? “Sí, ahí está, pero no he comido, la verdad siento más el dolor y el miedo que el hambre, lo que quiero es que me atiendan bien y pueda irme a mi casa más seguro, y salga más sano para mi recuperación”, refiere.

“Pero eso no es todo, me quitaron el cargador de mi teléfono para que no pudiese estar en comunicación con mi familia, y no entiendo porque me quieren dar de alta si no me siento bien, están provocando contraer una infección”, citó.

Por su parte, otro paciente de nombre Julio “N” relató que la atención en el Hospital número 18 del IMSS es deplorable: “el personal médico se caracteriza por ser prepotente y arrogante, no hay en donde quejarse porque todos están cortados con la misma tijera”, refirió.