Alerta Amarilla en Campeche: cinco municipios seguirán con fuertes lluvias los próximos días

Derivado de múltiples canales de baja presión dispersos sobre el Sur de la República Mexicana y la Península de Yucatán, que interactúan con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, así como con la afluencia de aire húmedo proveniente del Mar Caribe, los municipios de Palizada, Carmen, Champotón, Seybaplaya y Campeche permanecerán en Alerta Amarilla durante los siguientes días de la semana.

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Para los próximos días, en el Estado de Campeche se espera cielo nublado con lluvias fuertes a muy fuertes, con algunas intensas puntuales entre los 20 y los 50 milímetros de altura, mismas que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, así como viento de componente del Este y Noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros.

Por otra parte, la Onda Tropical número 2, localizada al Sur de Guatemala y el Oriente del Golfo de Tehuantepec, continuará desplazándose hacia el Oeste de dicha región para posteriormente alejarse gradualmente de la Península de Yucatán durante el transcurso de la semana, dejando de interferir directamente con la estabilidad atmosférica de la zona.

Sin embargo, pese al pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes en el Sureste mexicano, las altas temperaturas continuarán afectando durante el día y parte de la tarde al Estado de Campeche, con un alcance máximo de 36 grados y mínimo de 24 a partir de la noche y durante la madrugada.

De manera general, se espera ambiente cálido durante la mañana, pasando a caluroso por la tarde y con un posterior descenso en el nivel de la temperatura debido a las lluvias vespertinas, permaneciendo así hasta la noche. Por lo mismo, habrá mayor potencial de cielo nublado y rachas de viento fuertes.

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JGH