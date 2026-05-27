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Estados Unidos tiene controlado el Ébola: secretario Marco Rubio asegura que sus ciudadanos están protegidos

Rubio aseguró que el equipo del presidente se encuentra trabajando para mantener a los estadounidenses seguros.

Por Redacción Por Esto!

27 de may de 2026

1 min

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Estados Unidos asegura que su país tiene controlado el Ébola.
Estados Unidos asegura que su país tiene controlado el Ébola. / X: @SecRubio

Durante una reunión con el gabinete de la Casa Blanca, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ha emitido declaraciones contundentes respecto al brote de ébola que ha afectado principalmente a la República Democrática del Congo (RDC) y Uganda.

El secretario reafirmó el compromiso del gobierno para blindar sus fronteras ante esta crisis sanitaria. Además; comentó que el equipo del presidente de Estados Unidos se encuentra trabajando de manera agresiva para mantener a los ciudadanos seguros ante dicha enfermedad.

David Kershenobich Stalnikowitz, secretario de Salud

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Marco Rubio asegura que Estados Unidos tiene controlado el Ébola

El secretario de Estado enfatizó que la administración estadounidense trabaja sin descanso para contener la propagación del virus en su origen, colaborando activamente en las zonas más afectadas de la RDC. Sin embargo, su prioridad absoluta radica en la seguridad nacional.

Marco comentó que los viajeros que hayan estado en la RDC, Uganda o Sudán del Sur en los últimos 21 días serán obligatoriamente redirigidos a tres aeropuertos específicos dentro del país siendo Washington, Atlanta y Houston; en estos espacios serán sometidos a controles médicos de seguridad.

Para finalizar, el secretario comentó que ya existen esfuerzos por mantener seguros a los ciudadanos del país. Además de comentar que la administración de Donald Trump está haciendo todo lo posible para poder proteger a los estadounidenses, de este brote provocado por la cepa Bundibugyo, contra la cual no existe actualmente una vacuna.

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