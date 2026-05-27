Morena apuesta por los jóvenes para fortalecer afiliación en Campeche

El sector juvenil es el grupo de la población en el cual el partido Movimiento Regeneración Nacional busca incidir de manera prioritaria durante su actual proceso de afiliación en Campeche. La estrategia se centrará en la invitación directa de par a par, es decir, entre personas de la misma edad, para atraer a quienes estén convencidos de incorporarse activamente a la vida pública de la entidad.

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La secretaria estatal de Mujeres del partido guinda, Angélica Pérez, precisó que, a la fecha, Morena cuenta con 116 mil 196 campechanos afiliados como militantes, mientras que el padrón a nivel nacional ya alcanza los 12 millones de registros.

La funcionaria admitió que existe un marcado desencanto de las nuevas generaciones hacia la vida institucional, ya que muchos jóvenes no desean hacer activismo ni inmiscuirse en procesos partidistas. Ante este escenario, señaló que la ruta para combatir la apatía es la concientización diaria a través de los actos públicos y el trabajo de campo que realiza el instituto político.

Pérez subrayó que atraer a la mayor cantidad de jóvenes no solo tiene un fin electoral, sino el objetivo de que comprendan la relevancia de su participación en la toma de decisiones y en la construcción de políticas públicas que impactan directamente a la sociedad en su vida cotidiana.

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JGH