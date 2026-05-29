Beca Rita Cetina en Yucatán: entregarán tarjetas pendientes a beneficiarios rezagados este 2 de junio

Tutores de Yucatán que no pudieron acudir a recibir su tarjeta de la Becas para el Bienestar correspondiente a la Beca Rita Cetina ya tienen una nueva oportunidad para realizar el trámite.

Autoridades educativas informaron que madres, padres y tutores cuyos hijos fueron convocados entre junio de 2025 y mayo de 2026, pero no asistieron a la entrega de tarjetas por rezago, podrán recoger el plástico el próximo lunes 2 de junio en Mérida.

La atención estará disponible a partir de las 9:00 de la mañana en el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera”, ubicado en el Deportivo Kukulcán de Mérida.

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¿Quiénes pueden acudir por la tarjeta de la Beca Rita Cetina?

La jornada está dirigida exclusivamente a madres, padres, tutores o representantes legales de estudiantes beneficiarios que quedaron pendientes de recibir la tarjeta bancaria de la Beca Rita Cetina durante el periodo comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026.

Las autoridades señalaron que los llamados “Servidores Educativos” serán los encargados de brindar atención y realizar la entrega de las nuevas tarjetas.

Documentos para recoger la tarjeta de la Beca Rita Cetina en Yucatán

Para completar el trámite será necesario presentar la siguiente documentación en original y copia:

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Documentos del padre, madre o tutor

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

CURP certificada

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Documentos del estudiante

Acta de nacimiento

CURP certificada

¿Dónde será la entrega de tarjetas en Mérida?

La sede habilitada para esta jornada será el Multigimnasio “Socorro Cerón Herrera”, dentro del Deportivo Kukulcán, en Mérida.

Las autoridades recomendaron acudir con todos los documentos completos para agilizar el proceso y evitar contratiempos durante la entrega.