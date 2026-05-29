¿Lluvias el fin de semana? Así será el clima de Cancún este 30 y 31 de mayo

El clima en Cancún para este fin de semana se resumirá en lluvias, cielos nublados, actividad eléctrica y poca presencia de los rayos del sol.

Pese al pronóstico del clima, el ambiente será caluroso tanto en sábado como domingo llegando a temperaturas poco superiores a 31°C.

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Clima en sábado

Para este sábado se espera la continuidad de lluvias con chubascos, además de cielo nublado y actividad eléctrica.

En ciertos horarios el clima será caluroso, aunque en la madrugada y noche podrían descender.

En el caso de la temperatura máxima será de 31°C y la mínima para mañana de 24/26°C.

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Clima en domingo

Durante el domingo se ha pronosticado también lluvias, cielo nublado y actividad eléctrica, con humedad del 73% y vientos de 21 km/h.

Sobre las temperaturas, la máxima será de 31°C y la mínima de 27°C.

Por lo que se recomienda a la población de tomar precauciones al momento de salir y estar al pendiente de cualquier cambio del pronóstico del clima.