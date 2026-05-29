TEPJF listo para renovar gubernatura, alcaldías y diputaciones en Campeche

En las elecciones concurrentes de 2027, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) garantiza el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía al renovar la gubernatura, alcaldías y diputaciones locales, ya que se tienen los elementos y cauces legales que brindan certeza al acudir a las urnas.

El Magistrado Presidente del TEPJF, Gilberto Bátiz García, aseguró que ante cualquiera de las próximas elecciones concurrentes marcadas en el calendario electoral, el organismo jurisdiccional está listo para asumir su responsabilidad con compromiso, profesionalismo y dedicación, para brindar certeza a la ciudadanía campechana y nacional.

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Negó vinculación alguna con el partido en el poder, subrayando que el TEPJF es un órgano técnico especializado que dicta sentencias y resoluciones con apego a la Constitución y las leyes.

Consideró que los señalamientos son comunes, ya que en política gana uno y pierden todos, y es fácil atribuir la derrota a la resolución del árbitro, mientras que el ganador lo hace incluso a pesar de éste.

Insistió en que el Tribunal Electoral Federal es un órgano técnico con responsabilidad profesional al respetar y validar los resultados que determinen las mayorías, sin cabida para asignaciones de otra naturaleza más que la jurisdiccional.