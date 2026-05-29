Inicia Operativo Tormenta en Felipe Carrillo Puerto ante lluvias y tormentas eléctricas

Debido a la presencia del mal tiempo en la zona centro de la entidad, donde han imperado las lluvias y tormentas eléctricas, la Coordinación Municipal de Protección Civil, ha puesto en marcha el Operativo Tormenta, donde el personal ha realizado un monitoreo de las zonas susceptibles a encharcamientos y se ha procedido a la limpieza de las rejillas de los pozos de absorción para que se pueda disipar el agua.

De acuerdo a información dada a conocer por Angel Sulub, director de Protección Civil, señaló que debido al mal tiempo que impera en la zona centro de Quintana Roo, que ha provocado fuertes precipitaciones pluviales, hasta el momento no se ha recibido ningún reporte de afectación ya sea en la ciudad como en las comunidades rurales.

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A pesar de ello dijo se ha implementado el operativo “Tormenta” por lo que las brigadas, de esta dirección han salido a las calles para realizar trabajos de prevención, por lo que se procedido a la limpieza de rejillas de pozos de absorción, y se ha logrado retirar más de cien kilos de desechos sólidos.

Refirió que durante la temporada de secas, los arboles dejaron caer sus hojas, y por lo tanto con la lluvia que se ha precipitado, el cause que ha generado, ha venido a arrastrar lo que tiene en su paso, y termina en las rejillas de los pozos de absorción, y esto hace que el agua quede encharcada, por varios minutos y antes de que suceda algún accidente, se ha procedido hacer la limpieza de estos espacios.

De acuerdo a un recorrido en las principales calles de la ciudad, se pudo indagar que una de las zonas que se ha acumulado agua por un determinado tiempo, es precisamente la zona de la avenida Benito Juárez, entre las calles 61 hasta la calle 69.

Mientras que en la calle 62 entre la avenida Santiago Pacheco Cruz y la calle 61, también el agua superar el nivel de las banquetas.