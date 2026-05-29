Licencia de conducir en Yucatán tendrá descuentos de hasta 100% en junio de 2026: quiénes podrán tramitarla gratis

Miles de personas en Yucatán podrán tramitar su licencia de conducir con descuentos de hasta el 100 por ciento durante junio de 2026, como parte de los apoyos autorizados por el Gobierno del Estado para facilitar el acceso a este documento oficial.

La medida continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026 y forma parte del Decreto 143/2025 publicado en el Diario Oficial del Estado, mediante el cual se establecieron estímulos fiscales para distintos sectores de la población.

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El beneficio busca representar un alivio económico para trabajadores, estudiantes, amas de casa, jubilados, pensionados y personas desempleadas que requieren la licencia para trabajar, estudiar o realizar actividades cotidianas.

¿Quiénes podrán tramitar gratis la licencia de conducir en Yucatán?

De acuerdo con las disposiciones estatales, algunos sectores podrán obtener la licencia completamente gratis durante junio y el resto de 2026. Las personas beneficiadas con la exención total del pago son:

Amas de casa que no cuenten con ingresos fijos ni otra fuente económica.

Estudiantes de escuelas públicas o privadas que tengan una beca otorgada por alguna dependencia gubernamental.

Personas desempleadas que residan en Yucatán y necesiten la licencia como requisito para conseguir empleo.

Requisitos para tramitar la licencia gratis o con descuento

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) será la dependencia encargada de verificar que los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos.

Trabajadores asalariados

Deberán presentar:

Constancia de inscripción al sistema de seguridad social.

Último recibo de nómina.

Trabajadores no asalariados

Necesitarán:

Constancia emitida por la agrupación sindical o cooperativa a la que pertenezcan.

Jubilados y pensionados

Tendrán que entregar:

Documento que acredite su condición.

Último recibo de pago.

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Estudiantes, amas de casa y desempleados

Deberán acreditar su situación conforme a los lineamientos que determine la SSP.

¿Hasta cuándo estarán vigentes los descuentos para licencias en Yucatán?

Las autoridades estatales informaron que los descuentos y exenciones para tramitar licencias de conducir permanecerán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026.

Durante junio de 2026, las personas interesadas podrán acudir a realizar el trámite con los beneficios correspondientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades estatales.

El Gobierno de Yucatán señaló que el objetivo es facilitar el acceso a documentos oficiales indispensables para la movilidad, el empleo y las actividades diarias, además de apoyar la economía de miles de familias yucatecas.