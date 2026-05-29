Susana Zabaleta revela veto de Pati Chapoy por su pareja, Ricardo Pérez, ¿Cuál es el motivo?

Susana Zabaleta ha sorprendido al revelar que ha tenido un distanciamiento con Paty Chapoy con quien antes tenía una relación más cercana, todo esto ha sido causado por la relación que tiene con el comediante Ricardo Pérez.

Todo el conflicto comenzó, cuando el comediante tomó la decisión de lanzarse en contra de la prensa de espectáculos con un video que causó molestia y generó mucha polémica, la cual alcanzó a Susana Zabaleta, quien ahora ha revelado que no tiene la mejor relación con Pati Chapoy.

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¿Qué ha pasado entre Susana Zabaleta y Pati Chapoy?

En un evento en donde hubo invitados de la prensa, Susana Zabaleta reveló que desde ese momento fue vetada de varios programas de espectáculos, esto por las acciones que tuvo Ricardo Pérez en contra de los periodistas del gremio.

"No entiendo cómo se enojan conmigo después de que Ricardo Pérez me defienda ante una prensa que me quiere atacar y ahora estoy vetada"

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Por su parte, Susana Zabaleta reveló que le mandó un mensaje a Pati Chapoy para que solucionaran esta situación, pero no obtuvo respuesta y se mostró agradecida por el apoyo que le dio en su momento.

"Yo le escribía a Pati Chapoy: "No es tiempo de estar separados, es tiempo de estar unidos, vienen tiempos difíciles" No (le respondió Pati Chapoy), siempre la voy a querer y admirar por todo lo que ha hecho por mí y por mis hijos"

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