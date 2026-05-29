Presidenta Sheinbaum entrega Beca Rita Cetina en Lerma y defiende apoyos universales para estudiantes

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este viernes 29 de mayo de 2026 la entrega de la Beca Rita Cetina en Lerma, Estado de México, donde defendió la importancia de los apoyos universales para niñas y niños de primaria.

Durante el evento, realizado en una escuela pública de la entidad, la mandataria explicó que este nuevo programa busca apoyar a las familias antes del inicio del ciclo escolar, especialmente en gastos como útiles y uniformes.

Sheinbaum señaló que el recurso será entregado de manera directa, a través de una tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios. La presidenta destacó que este apoyo responde a una necesidad concreta de las familias, ya que el regreso a clases suele representar un esfuerzo económico adicional.

Sheinbaum defiende becas universales para niñas y niños

La presidenta afirmó que, aunque durante años se planteó que las becas debían entregarse solo por buenas calificaciones, su gobierno considera más justo que los apoyos sean universales.

De acuerdo con Sheinbaum, no todas las niñas y niños llegan a la escuela en las mismas condiciones, por lo que evaluar únicamente el desempeño escolar puede dejar fuera factores como la alimentación, la situación familiar o las condiciones económicas.

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Por ello, sostuvo que la Beca Rita Cetina para útiles y uniformes debe llegar a todas y todos los estudiantes de primaria, con el objetivo de que inicien clases en mejores condiciones.

Programas del Bienestar benefician a 32 millones de familias

Durante su discurso, Sheinbaum también hizo un recuento de los programas sociales del Gobierno federal. Mencionó la pensión para adultos mayores, la Beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria, la Beca Rita Cetina para secundaria, los apoyos a personas con discapacidad y Jóvenes Construyendo el Futuro.

También destacó programas para el campo, como fertilizantes gratuitos, Producción para el Bienestar y Sembrando Vida, así como La Escuela es Nuestra y La Clínica es Nuestra.

La presidenta afirmó que 32 millones de familias en el país reciben al menos un programa social y sostuvo que estos recursos provienen del pago de impuestos y de una administración honesta del dinero público.

Sheinbaum pide cuidar la beca y evitar el bullying

Ante niñas y niños presentes en el evento, Sheinbaum pidió que la beca sea valorada y aprovechada. Les llamó a estudiar, respetar a sus madres y padres, cuidar la naturaleza, querer a los animales y evitar burlas o actos de bullying contra sus compañeros.

La mandataria también resaltó el valor de la escuela pública y aseguró que México cuenta con maestras y maestros preparados dentro del magisterio nacional.

En su mensaje, afirmó que la educación pública debe seguir siendo uno de los pilares del país y rechazó la idea de que las escuelas privadas sean superiores a las públicas.

“Las niñas pueden ser lo que quieran ser”, dice Sheinbaum

La presidenta dedicó un mensaje especial a las niñas, al afirmar que pueden elegir cualquier profesión o proyecto de vida.

Recordó que durante años se dijo que ciertos trabajos o actividades eran solo para hombres, pero sostuvo que las mujeres pueden ser ingenieras, bomberas, veterinarias, maestras, gobernadoras o presidentas de la República.

Sheinbaum puso como ejemplo a la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y reiteró que las niñas deben crecer con la certeza de que pueden cumplir sus metas.

Al cierre del evento, la presidenta llamó a las y los estudiantes a sentir orgullo por México, aprender su historia y querer a la patria, además de mantener amor por su familia, sus semejantes y la naturaleza.

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