Calificadora R&I respalda finanzas de México y destaca deuda pública sostenible: Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la agencia calificadora Rating and Investment Information, Inc. (R&I) destacó el compromiso del Gobierno de México con la consolidación fiscal y la reducción gradual del déficit, factores que contribuyen a mantener la deuda pública en una trayectoria sostenible.

De acuerdo con el comunicado de Hacienda, la calificadora señaló que, aun en un entorno internacional complejo, México conserva una posición externa sólida y un sistema financiero estable, elementos que siguen respaldando el perfil crediticio del país.

La ratificación también fue presentada como una señal positiva para preservar el acceso de México a los mercados financieros nacionales e internacionales en condiciones favorables.

R&I destaca estabilidad fiscal y deuda manejable en México

La agencia consideró que el manejo de las finanzas públicas permitirá que la deuda se mantenga en niveles manejables. Además, subrayó que cerca del 80 por ciento de la deuda del Gobierno federal está denominada en moneda nacional y a tasa fija, lo que reduce la exposición del país ante choques externos o episodios de volatilidad financiera.

Hacienda señaló que el mercado local de deuda continúa respaldado por una base amplia de inversionistas institucionales nacionales, lo que favorece condiciones estables de financiamiento.

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R&I también resaltó el bajo déficit en cuenta corriente y la fortaleza de la posición externa mexicana, dos factores relevantes para mantener confianza en la economía nacional.

Consumo e inversión podrían crecer en 2026

Para 2026, la calificadora prevé que el consumo privado continúe creciendo, apoyado por el incremento de los ingresos reales y por el fortalecimiento de la red de protección social.

También anticipa una recuperación gradual de la inversión, luego de la desaceleración observada en años recientes. En este punto, Hacienda destacó que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar impulsará proyectos públicos, privados y mixtos entre 2026 y 2030.

El objetivo de esa estrategia será ampliar la capacidad productiva del país y fortalecer infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico.

México mantiene papel clave en América del Norte

La agencia también señaló que México conserva su posición como socio comercial estratégico de Estados Unidos.

Aunque reconoció que la incertidumbre vinculada con la política comercial y la revisión del T-MEC ha tenido efectos sobre la actividad económica, R&I prevé que se mantenga el marco de integración comercial en América del Norte.

Para Hacienda, esta continuidad seguirá apoyando la competitividad del país y el dinamismo exportador, especialmente en sectores vinculados con manufactura, cadenas regionales de suministro e inversión productiva.

📢 #ComunicadoDePrensa



R&I ratificó la calificación soberana de largo plazo de México en moneda extranjera en BBB+ con perspectiva estable.



La agencia destacó la solidez del sector exportador mexicano, el compromiso del Gobierno de México con la consolidación fiscal y una… pic.twitter.com/Ahzz7iWHBb — Hacienda (@Hacienda_Mexico) May 29, 2026

Reservas y línea del FMI fortalecen capacidad financiera

R&I subrayó que México cuenta con amortiguadores financieros amplios para enfrentar episodios de volatilidad externa.

Entre ellos destacan reservas internacionales por 256 mil millones de dólares y el acceso a la Línea de Crédito Flexible del Fondo Monetario Internacional por 24 mil millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda reiteró que mantendrá un manejo responsable de las finanzas públicas, con estabilidad macroeconómica y una política fiscal orientada a sostener el crecimiento de manera incluyente.

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