Enrique Inzunza volverá al Senado un día después de pedir licencia por “embestida mediática”

El senador de Morena Enrique Inzunza Cázarez informó que se reincorporará al Senado de la República este viernes 29 de mayo, apenas un día después de haber solicitado licencia para separarse temporalmente de sus funciones legislativas.

Mediante un comunicado, el legislador sinaloense confirmó que regresará a su escaño y se prevé que su reincorporación ocurra a partir de las 15:00 horas.

La decisión ocurre luego de que el jueves pidió una “licencia condigna”, como él mismo la definió, tras señalar que enfrentaba una “embestida mediática” relacionada con los señalamientos de autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

Enrique Inzunza confirma regreso al Senado

Inzunza había informado previamente que se encontraba en la Ciudad de México para atender la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Senado previstas para los días 28 y 29 de mayo.

Sin embargo, en su mensaje del jueves explicó que, ante el ambiente mediático en su contra, había decidido que su suplente participara en dichas sesiones, mientras él daría seguimiento a los trabajos de comisiones y del Pleno.

Noticia Destacada Ulises Lara; vocero de la FGR da avances sobre los casos Sinaloa y Chihuahua

Un día después, el senador dio marcha atrás a esa separación temporal y anunció su reincorporación a las actividades legislativas.

Licencia ocurrió tras señalamientos de Estados Unidos

La solicitud de licencia de Enrique Inzunza se produjo en medio de la atención pública por los señalamientos realizados desde Estados Unidos, relacionados con presuntos nexos de funcionarios mexicanos con el crimen organizado.

El legislador también compareció recientemente ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, Sinaloa, como parte de una investigación abierta por dichos señalamientos.

Hasta ahora, no se ha informado públicamente que exista una imputación formal en su contra, mientras el senador ha sostenido que atenderá los llamados de las autoridades y que no hará uso de privilegios legales derivados de su cargo.

Reportan presencia de Inzunza en Culiacán

Aunque el jueves aseguró que se encontraba en la Ciudad de México, por la noche fue visto en Culiacán, Sinaloa, durante la graduación de uno de sus hijos.

Ese hecho generó nuevas reacciones políticas y mediáticas, debido a que ocurrió el mismo día en que había solicitado licencia para que su suplente lo representara en las sesiones extraordinarias del Senado.

🚨 Enrique Inzunza Cázarez retomó sus funciones en el Senado tras haber solicitado licencia temporal un día antes.



El legislador de Morena ha sido señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico. #Senado #Morena #México pic.twitter.com/039HPh0MNU — Rebelión (@RebelionNews) May 29, 2026

Caso mantiene atención política en Morena

El regreso de Enrique Inzunza al Senado ocurre en un contexto de presión política sobre figuras de Morena en Sinaloa, luego de las investigaciones y señalamientos relacionados con presuntas redes criminales.

Con su reincorporación, el legislador retomará su escaño mientras continúa el seguimiento público y jurídico de su caso.

Por ahora, Inzunza ha insistido en que cumplirá con sus responsabilidades y que enfrentará cualquier proceso dentro del marco de las instituciones mexicanas.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO