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Defensoría Pública acerca la justicia electoral a comunidades indígenas de Campeche y Yucatán

La Defensoría Pública Electoral afirmó que prioriza atender abusos y acercar justicia a comunidades vulnerables de Campeche y Yucatán.

Wilbert Casanova Villamonte

Por Wilbert Casanova Villamonte

29 de may de 2026

1 min

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Defensoría Pública Electoral prioriza atención a abusos sobre estadísticas.
Defensoría Pública Electoral prioriza atención a abusos sobre estadísticas. / Alex Pech

La Defensoría Pública Electoral, a través de su Programa Itinerante, llega a regiones del país donde anteriormente no atendía a la ciudadanía, ya que busca atender abusos y no solo sumar estadísticas.

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La magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF, Claudia Valle, precisó que en 10 años de operación han atendido seis mil casos.

En el décimo aniversario de su creación, resaltó que ahora no esperan que los ciudadanos afectados acudan a las ventanillas de la Defensoría, sobre todo ante las limitaciones económicas y geográficas que enfrentan los grupos vulnerables.

Comunidades indígenas y grupos vulnerables enfrentan barreras históricas.
Comunidades indígenas y grupos vulnerables enfrentan barreras históricas. / Alex Pech

Reconoció que la lengua y la exclusión histórica han sido factores que han impedido atender adecuadamente a comunidades indígenas, afrodescendientes, personas de la diversidad sexual o con discapacidad, por lo que el Programa Itinerante puede atender casos de pueblos de Campeche y Yucatán.

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JGH

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