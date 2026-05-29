Tras intensas lluvias, Conagua revela las zonas de Campeche más afectadas por basura e inundaciones

En los recorridos realizados por personal de emergencia de la Conagua Campeche, ha destacado que uno de los principales problemas es el tema de la basura, que afecta la rapidez de circulación de los vertimientos pluviales por los canales de desagüe.

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Tan solo en las últimas 24 horas, el personal de la institución federal reportó que, en las zonas susceptibles a inundaciones de San Francisco de Campeche, la formación de charcos se asoció al problema de la basura.

Las observaciones se registraron a la altura de la Quinta de los Españoles y de Oreza, sobre la avenida Concordia; en la avenida Siglo XXI, primera glorieta; en la zona de Plan Chac; avenida Álvaro Obregón, entre otros puntos.

Cabe recordar que las lluvias reportadas en el Estado el pasado 28 de mayo generaron importantes precipitaciones en diversos municipios, siendo Escárcega con 78.6 milímetros de lluvia, Campeche con 56.5 milímetros y Candelaria con 30.8 milímetros, donde se registraron los mayores aguaceros.

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JGH