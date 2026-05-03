Christian Nodal registra “El Forajido” como nuevo nombre artístico.

El panorama musical mexicano se ha visto sacudido por una noticia que marca un punto de inflexión en la carrera de uno de los mayores exponentes de música regional: Christian Nodal ha iniciado formalmente el registro de "El Forajido" como su nuevo nombre artístico y marca comercial.

Este movimiento no es solo un cambio de estética o concepto, sino el inicio de una compleja batalla legal y una estrategia de independencia frente a su propio entorno familiar. Este cambio corresponde después de que se diera a conocer que el músico no posee los derechos del nombre “Christian Nodal”.

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¿Cuál es el origen del conflicto por el nombre de Nodal?

La controversia estalló cuando Nodal reveló públicamente una realidad que sorprendió a sus seguidores: él no posee los derechos legales sobre su propio apellido y nombre artístico. Al haber iniciado su carrera siendo menor de edad, fue su padre y manager, Jaime González, quien registró la marca "Nodal" a través de su empresa JG Music.

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Recientemente, se dio a conocer que Jaime González renovó estos registros ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), asegurando el control sobre el nombre, la imagen y la comercialización de productos hasta el año 2036. Esta situación ha dejado al cantante sin autonomía para gestionar sus giras, patrocinios o lanzamientos musicales.

Nodal busca registrar el nombre de “El Forajido”

Ante la imposibilidad de recuperar de forma inmediata los derechos sobre su nombre original, Nodal optó por una vía alternativa. El trámite se presentó formalmente el 22 de abril de 2026 ante el IMPI, y tiene la intención de poder cambiarse el nombre artístico a “El Forajido”.

Nodal se cambia el nombre a El Forajido en Instagram. / Instagram: nodal

Como señal de esta nueva etapa, el cantante eliminó todas sus publicaciones en Instagram y cambió su descripción a "El Forajido", enviando un mensaje claro de ruptura con su pasado administrativo. La marca busca proteger servicios de entretenimiento, actividades culturales y formación, los mismos rubros que actualmente explota la empresa familiar.

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