Periodista revela que Christian Nodal y Ángela Aguilar sí van a llegar al altar en mayo

Después de dos años de qué se unieron en matrimonio por el civil, Christian Nodal y Ángela Aguilar, siguen teniendo pendiente su boda religiosa, misma que aparentemente se habrían cancelado, debido a la inseguridad que se vive en nuestro país.

Cabe mencionar que, esto solo fue un granito que se sumó a la controversia, pues se comenzó a especular que la pareja tendría una fuerte crisis, por lo que su matrimonio estaría en riesgo.

Noticia Destacada Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a aparecer juntos y tomados de la mano

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se van a casar por la iglesia?

Después de varias especulaciones, se confirmó que la pareja se encontraba más unida que nunca. Y aunque se comentó que habían pospuesto su boda religiosa, fue gracias a la periodista Flor Rubio, que se reveló que la boda sí se llevaría a cabo en El Rancho El Soyate, en Zacatecas.

Por medio de una entrevista, Nodal aseguró que la boda religiosa se habría cancelado por la situación de inseguridad que se vive en el estado. Sin embargo, ahora la periodista ha confirmado una nueva versión.

Noticia Destacada Emiliano Aguilar reacciona a la reconciliación de Ángela Aguilar y Nodal

“Sí viene la boda y es el mes de mayo…”

Sin embargo, fue gracias a las páginas de los clubes de fans de los cantantes que se dio esta noticia.

“Porque sigo varias cuentas, privadas de fans. Y en una ayer escribieron que sí va a haber boda el próximo mes. Es una cuenta de fans, no es una cuenta oficial, pero normalmente tienen información que viene directo de los artistas”

También mencionó que sería una boda muy íntima, no tan grande como se esperaba.

“Igual no va a ser la gran fiesta que tenían planeado por cuestión de seguridad, pero al parecer viene boda”.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal