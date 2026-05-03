Pronóstico del clima en Yucatán 4 de mayo: Se mantiene la probabilidad de lluvias con mucho calor este lunes

Este lunes 4 de mayo aún continuará la probabilidad de lluvias en Yucatán acompañadas de ambiente extremadamente caluroso, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida” .

Detalló que este día unaa vaguada sobre la Península, inducida por los remanentes del Frente núm. 48, en interacción con el calentamiento diurno de la superficie, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

Habrá temperaturas máximas que alcanzarán hasta los 36 grados Celsius en la ciudad de Mérida, mientras que al amanecer se esperan condiciones ligeramente frescas, con mínimas cercanas a los 23 grados. Durante la noche, el clima se tornará cálido en gran parte del estado.

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En otros municipios, el puerto de Progreso registrará temperaturas que oscilarán entre los 24 y 35 grados, mientras que en Tekax se prevén valores de entre 24 y 35 grados.

En Tizimín, las temperaturas se ubicarán entre los 24 y 33 grados, y en Valladolid se esperan mínimas de 22 y máximas de hasta 36 grados Celsius.

Ante este panorama, autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de Protección Civil, así como tomar precauciones, especialmente en zonas costeras y marítimas, debido a las condiciones de viento y posibles tormentas.

¿Seguirá el calor en Yucatán?

Las autoridades advierten que el calor extremo podría persistir en los próximos días, por lo que se recomienda seguir los reportes oficiales.

Este periodo refuerza el riesgo de golpes de calor y deshidratación, especialmente en una de las temporadas más intensas del año en la región.

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Recomendaciones ante lluvias y calor extremo

Procivy emitió una serie de medidas preventivas para reducir riesgos:

Mantenerse hidratado constantemente

Evitar exposición prolongada al sol entre 12:00 y 16:00 horas

Usar ropa ligera y de colores claros

No dejar personas ni mascotas dentro de vehículos

Extremar precauciones al conducir bajo lluvia

Desconectar aparatos eléctricos durante tormentas

Estar atento a avisos oficiales

El llamado es claro: informarse y tomar precauciones puede marcar la diferencia ante un fin de semana con condiciones climáticas contrastantes e