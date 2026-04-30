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Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a aparecer juntos y tomados de la mano

Christian Nodal y Ángela Aguilar ponen fin a los rumores de una supuesta separación.

Por Redacción Por Esto!

30 de abr de 2026

1 min

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Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a aparecer juntos y tomados de la mano
Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a aparecer juntos y tomados de la mano / TikTok:germanpablos

Después de todo lo que se ha comentado en estos días, sobre una supuesta ruptura entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, la pareja fue captada el día de ayer, miércoles 29 de abril en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora.

Se sabe que el cantante de regional mexicano se iba a presentar en el Palenque de la Expogan 2026. Durante su llegada a Hermosillo, varios medios de comunicación los esperaban, incluso una seguidora le pidió una foto a Nodal, mientras Ángela ya estaba lista en la camioneta.

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Además, el sonorense fue interrogado sobre qué tenía preparado para su presentación, y con semblante sorprendido y nervioso solo comentó:

“Un show bonito”.

En el momento en que la joven le pidió una foto a Nodal, la fan también pidió que Ángela Aguilar saliera a la foto, por lo que el sonorense le preguntó directo a su esposa: “¿Mami?”. La hija de Pepe Aguilar no dudó: “Sí, con mucho gusto”.

Usuarios señalan que Ángela Aguilar espía a Cazzu en redes sociales.

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Otro momento que captó la atención del público, fue cuando le entregaron un ramo de rosas e interpretó la canción de “Dime cómo quieres”, aunque Nodal invitó a otra persona a cantarlo, por lo que ahora no subió al escenario Ángela Aguilar.

@germanpablos Ya llegó #christiannodal a #hermosillo para la presentación que tendrá hoy en el Palenque de la Expogan #fyp #parati #angelaaguilar ♬ sonido original - Germán Pablos

Recordemos que en días anteriores, mucho se había especulado sobre una crisis matrimonial, en donde varios aseguraban que la pareja había tomado la decisión de poner fin a su relación.

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