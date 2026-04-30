Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a aparecer juntos y tomados de la mano

Después de todo lo que se ha comentado en estos días, sobre una supuesta ruptura entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, la pareja fue captada el día de ayer, miércoles 29 de abril en el aeropuerto de Hermosillo, Sonora.

Se sabe que el cantante de regional mexicano se iba a presentar en el Palenque de la Expogan 2026. Durante su llegada a Hermosillo, varios medios de comunicación los esperaban, incluso una seguidora le pidió una foto a Nodal, mientras Ángela ya estaba lista en la camioneta.

Noticia Destacada Emiliano Aguilar reacciona a la reconciliación de Ángela Aguilar y Nodal

Así fue el momento que vivieron Christian Nodal y Ángela Aguilar

Además, el sonorense fue interrogado sobre qué tenía preparado para su presentación, y con semblante sorprendido y nervioso solo comentó:

“Un show bonito”.

En el momento en que la joven le pidió una foto a Nodal, la fan también pidió que Ángela Aguilar saliera a la foto, por lo que el sonorense le preguntó directo a su esposa: “¿Mami?”. La hija de Pepe Aguilar no dudó: “Sí, con mucho gusto”.

Noticia Destacada ¿Ángela Aguilar espía a Cazzu? Señalan a Kunno de exhibir a la esposa de Nodal

Otro momento que captó la atención del público, fue cuando le entregaron un ramo de rosas e interpretó la canción de “Dime cómo quieres”, aunque Nodal invitó a otra persona a cantarlo, por lo que ahora no subió al escenario Ángela Aguilar.

Recordemos que en días anteriores, mucho se había especulado sobre una crisis matrimonial, en donde varios aseguraban que la pareja había tomado la decisión de poner fin a su relación.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal