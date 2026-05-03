Kenia Os recibe atención médica en Mérida por intenso calor; ¿cómo se encuentra?

La cantante mexicana Kenia Os preocupó a sus seguidores este fin de semana tras reportarse que recibió atención médica de emergencia durante su presentación en Mérida, Yucatán, el pasado viernes 1 de mayo de 2026. El incidente ocurrió en el Foro GNP Seguros, como parte de su gira nacional "K de Karma".

La noticia generó preocupación entre sus fanáticos después de que se informará que la cantante fue atendida por paramédicos tras su presentación. Fue la misma artista quién usó sus redes sociales para explicar su estado de salud y la situación que vivió tras dar su concierto.

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¿Cómo se encuentra Kenia Os tras recibir atención médica en Mérida?

De acuerdo con los reportes locales, el desvanecimiento de Kenia Os fue provocado por las condiciones climáticas extremas que azotan a la península. Mérida registró temperaturas superiores a los 40°C, con una sensación térmica que alcanzó niveles críticos de hasta 51°C ese mismo día.

La combinación del intenso calor, la humedad y el desgaste físico del espectáculo resultaron en una descompensación para la intérprete de "Malas Decisiones". Testigos en el evento señalaron que la cantante comenzó a mostrar signos de fatiga antes de sufrir un desmayo parcial, lo que obligó a la intervención inmediata de paramédicos en el recinto.

Kenia Os recibe atención médica en Mérida tras su show. / Instagram: keniaos

Tras ser estabilizada, Kenia Os fue atendida para revertir los efectos del golpe de calor y la deshidratación. Hasta el momento, su equipo ha indicado que se encuentra en recuperación y fuera de peligro. Este suceso coincide con una de las olas de calor más severas registradas en la región, la cual ha generado alertas de Protección Civil por riesgos a la salud.

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